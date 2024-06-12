В Белгородском районе аварийно отключилась электроэнергия

В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации, предоставленной главой области, без света временно остались поселки Октябрьский, Малиновка, Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.

Гладков отметил, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с министерством обороны России.

До этого Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области.

12 июня власти Белгорода сообщили об обстреле поселка Прилесье, расположенного в Краснояружском районе области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.