Россиянина, пытавшегося поджечь военкомат и городскую администрацию, посадили на семь лет

Жителя Нижегородской области отправили за решетку за неудачную попытку поджога военкомата и городской администрации. Об этом сообщается из материалов суда, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ не стала изменять приговор, вынесенный Максиму Дурныкину в августе прошлого года 2-м Западным окружным военным судом. Тогда его признали виновным в покушении на террористический акт.

Согласно формулировке судебной инстанции, в 24 сентября 2022 года мужчина совершил поджог военкомата «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений». Он бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, но она загорелась, упав на землю. В тот же день Telegram-канал Shot написал о попытке неизвестного поджечь здание администрации города Балахны, поджигателем оказался Дурныкин. Во втором случае возгорания также не произошло.

Фигурант дела просил переквалифицировать обвинение на статью о повреждении имущества путем поджога, но его просьба не была удовлетворена. По решению суда поджигатель проведет в местах лишения свободы семь лет, причем первые два года в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Челябинской области, которого также судили за поджог военкомата, отделался условным сроком.