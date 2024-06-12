У брата Галкина прошли обыски

У старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Сообщается, что следственные действия в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны. У Галкина-старшего изъяты носители информации и другая техника.

Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием. Отмечается, что он производил боеприпасы и стал подрядчиком Минобороны.

В конце мая сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу юмориста Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Представитель артиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции РФ затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов «не является политической деятельностью».

Ранее на Рублевке объявили бойкот Максиму Галкину.