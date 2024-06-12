Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У брата Галкина прошли обыски

112: у старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

У старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Сообщается, что следственные действия в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны. У Галкина-старшего изъяты носители информации и другая техника.

Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием. Отмечается, что он производил боеприпасы и стал подрядчиком Минобороны.

В конце мая сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу юмориста Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Представитель артиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции РФ затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов «не является политической деятельностью».

Ранее на Рублевке объявили бойкот Максиму Галкину.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами