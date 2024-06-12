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Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Цыганков: дожди в столице закончатся утром в пятницу 14 июня

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что дожди в Москве будут продолжаться до утра пятницы, 14 июня. Его слова приводит RT.

«Основной дождь по Белоруссии идет через Могилев, Смоленск и западнее Москвы уходит на север. Осадки есть по всей территории: Калуга, Курск, Рязань, Липецк, Воронеж — везде ливни и грозы, практически до Ростова-на-Дону», — рассказал он.

Он отметил, что дожди будут идти с «небольшим затиханием».

«Затихать будет, к 21 часу затихнет и будет небольшой перерыв. И на пятницу где-то с шести до девяти утра еще может полить», — рассказал Цыганков.

Синоптик добавил, что в выходные дождей не планируется.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что июнь в Москве стал одним из самых дождливых месяцев XXI века. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что июнь в Москве будет теплым, но количество осадков превысит норму.

Ранее две девушки пострадали из-за ливня в Москве.

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