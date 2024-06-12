Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о «непростых временах» для Белгорода в День России

Губернатор Гладков сообщил о непростых временах для жителей Белгородской области

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня, в непростые времена, мы защищаем все, что для нас так дорого. <...> Мы обязательно выстоим всем врагам назло — и вместе встретим новую Победу, которую всеми силами приближаем, помогая нашим бойцам на передовой», — отметил он.

В своем сообщении Гладков добавил, что российские военные в ходе операции на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру», а также право «оставаться сильной, единой и свободной страной».

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ракет и атакам беспилотников со стороны украинских военных. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

Гладков был назначен врио Белгородской области в ноябре 2020 года по решению президента Владимира Путина. Регион он возглавил после Евгения Савченко, последнего губернатора эпохи первого президента России Бориса Ельцина.

На выборах в сентябре 2021 года Гладков выдвигался от «Единой России». Он выиграл по итогам голосования, набрав 78,79% голосов избирателей.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами