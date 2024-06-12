Гладков рассказал о «непростых временах» для Белгорода в День России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня, в непростые времена, мы защищаем все, что для нас так дорого. <...> Мы обязательно выстоим всем врагам назло — и вместе встретим новую Победу, которую всеми силами приближаем, помогая нашим бойцам на передовой», — отметил он.

В своем сообщении Гладков добавил, что российские военные в ходе операции на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру», а также право «оставаться сильной, единой и свободной страной».

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ракет и атакам беспилотников со стороны украинских военных. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

Гладков был назначен врио Белгородской области в ноябре 2020 года по решению президента Владимира Путина. Регион он возглавил после Евгения Савченко, последнего губернатора эпохи первого президента России Бориса Ельцина.

На выборах в сентябре 2021 года Гладков выдвигался от «Единой России». Он выиграл по итогам голосования, набрав 78,79% голосов избирателей.

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