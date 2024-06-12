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Июнь в Москве стал одним из самых дождливых месяцев XXI века

Леус: июнь в Москве вошел в число самых дождливых месяцев XXI века

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Июнь в Москве стал одним из самых дождливых месяцев XXI века. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За неполную дюжину июньских дней в копилке уже 94 мм осадков или 122% от месячной нормы — это уже третье место в списке самых «мокрый» июней в XXI веке!» — отметил он.

По информации метеостанции ВДНХ, за прошедшую ночь в столице выпало еще 8 мм осадков.

12 июня на фоне сильного дождя Дептранс Москвы призвал автомобилистов не превышать скорость и не парковать машины под деревьями. Кроме того, водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.
Ожидается, что дождь в Москве продлится до утра 13 июня.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что июнь в Москве будет теплым, но количество осадков превысит норму. Он отмечал, что жаркий и недождливый май, который был в этом году, является редкостью.

Ранее стилист объяснила, как составить образ на дождливую погоду.

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