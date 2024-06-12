Сотрудница банка в Петербурге спасла пожилого мужчину от разорения из-за мошенников

В Петербурге сотрудница банка спасла от разорения пожилого клиента, обманутого мошенниками. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 87-летний мужчина 10 июня позвонил в банк и сообщил о намерении снять со счетов все средства. Сотрудница банка сочла просьбу клиента подозрительной и вызвала к мужчине полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что с пожилым мужчиной связался неизвестный, который представился якобы сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил пенсионера перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом якобы проводившихся с его счетами мошеннических действий. За три дня до этого петербуржец уже успел отправить аферисту 470 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленника.

Ранее завкафедрой университета в Петербурге отдал мошенникам 2,4 млн рублей.