В Кривом Роге произошел взрыв

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Подробности происходящего не приводятся.

В настоящее время в ряде областей Украины, включая Днепропетровскую, объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксирован прилет снаряда по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местную администрацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове сообщали о взрыве.