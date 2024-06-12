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Воронежца избили и ударили ножом из-за денежного долга

В Воронеже мужчину избили и ударили ножом из-за денежного долга

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Телеграм-канал «Вести Воронеж»

В Воронеже мужчину избили и пырнули ножом из-за взятых в долг денег. Об этом в Telegram-канале сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел 12 июня во дворе жилого дома на Путиловской улице. Очевидец сообщил, что мужчину избили, а затем ударили ножом.

По словам свидетеля, причиной конфликта стал денежный долг — пострадавший занял у оппонента средства на новый телефон. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Москве между рабочими произошла массовая драка из-за того, что строители не поделили заказ. В ходе потасовки один из них ранил другого ножом в пах. В результате пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое. Пырнувший его ножом коллега был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию.

Ранее в Москве подросток с ножом набросился на юношу, которому проигрывал в футбол.

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