Недовольный коробками в тамбуре москвич стрелял по соседям

В Москве конфликт между соседями закончился стрельбой. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел на улице Грина. По данным источника, местный 19-летний житель, который в будущем планирует стать менеджером, еще в апреле купил шесть самокатов, чтобы потом продать их дороже. Товары он разместил в общем тамбуре, где коробки от них стояли до начала июня.

Это не понравилось соседу, и он высказал недовольство молодому человеку, когда встретил его около лифта. Сам студент заявил, что уберет коробки, когда будет время.

Вечером молодой человек потребовал у соседа извинений, но тот сказал приходить с родителями. «Переговоры» с участием родственников 19-летнего москвича и жены его оппонента переросли в серьезный конфликт. Юноша распылил перцовый баллончик и супруга старшего участника ссоры получила химический ожог роговицы.

Мужчина открыл стрельбу по оппоненту из травматического пистолета, но вместо этого задел отца юноши.

О том, убрал ли в итоге молодой человек коробки, не сообщается.

Ранее омский подросток открыл стрельбу по коляске с младенцем и его матери из-за ее просьбы.