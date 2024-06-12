В Пермском крае автобус перевернулся и съехал в кювет, пострадали восемь человек

В Пермском крае произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на 164-м километре трассы «Пермь – Березняки». Водитель средства передвижения не справился с управлением и слетел в кювет, после чего перевернулся на бок.

«В автобусе находился 41 человек, из них восемь пострадали. Всем им оказывается медпомощь», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметна карета скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя. Информация о подробностях отсутствует.

До этого в Индии автобус с паломниками упал в ущелье. Этому предшествовал обстрел со стороны боевиков. Стрельба дезориентировала мужчину за рулем, поэтому он потерял управление и средство передвижения съехало с дороги.

В результате 33 человека пострадали. На данный момент местные правоохранители разыскивают причастных.

Ранее жительница Саратова на автомобиле протаранила остановку с женщиной на ней.