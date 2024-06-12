Власти Украины заявили, что для уклонистов будет недоступен ряд госуслуг

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что для уклонистов от службы в армии будет недоступен ряд госуслуг. Его слова передает агентство УНИАН.

По словам министра, речь идет об услугах, касающихся самого уклониста.

«Для оказания административных услуг будут запрашивать военно-учетные документы, однако ограничения не будут вводиться на «критически важных» услугах, а также тех, которые связаны с детьми и семьей военнообязанного», — говорится в публикации.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что в Верховной раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования.

Инициаторами законопроекта выступила большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета.

Также РИА Новости со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований Алексея Сухачева сообщало, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров.

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