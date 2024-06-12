В Запорожье произошел взрыв

В Запорожье был слышен взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Позднее украинское издание «Общественные новости» («Суспільне новини») написало, что в Запорожье произошел повторный взрыв.

6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по военным объектам украинской армии в Запорожье.

До этого Лебедев сообщал, что российские военные ударили по району, откуда Вооруженные силы Украины обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. Он добавил, что ВС России ударили по селу Марьевка в Днепропетровской области, который находится рядом с городом Марганец.

27 мая председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинские войска ударили по школе в Запорожской области.

Ранее в подконтрольном ВСУ Запорожье выдали повестки врачам.