Завкафедрой университета в Петербурге отдал мошенникам 2,4 млн рублей

В Петербурге 77-летний завкафедрой университета доверился мошенникам и потерял 2,4 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 10 июня с пожилым заведующим кафедрой Петербургского государственного университета путей сообщения связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ. Преступники убедили пенсионера, что с его счетами производят некие мошеннические действия. Под этим предлогом россиянину предложили перевести деньги на якобы «безопасный счет» аферистов.

Пожилой мужчина последовал инструкциям злоумышленников и перевел на их счета около 2,4 млн рублей. Позже пенсионер понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвичка отдала мошенникам сбережения, облигации и машину на сумму около 50 млн рублей.