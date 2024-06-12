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Арестована женщина, которая могла поставлять детей подозреваемому в педофилии гендиру ЧЭМК

Челябинский суд арестовал соучастницу подозреваемого в педофилии гендира ЧЭМК

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Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/Global Look Press

Челябинский суд арестовал соучастницу подозреваемого в педофилии гендира ЧЭМК (Челябинского электрометаллургического комбината) Павла Ходоровского на два месяца. Об этом сообщает «74.RU».

Женщина подозревается в том, что за деньги приводила к подозреваемому знакомых детей.

«Посредница сама раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела, и он попросил найти ему девочек помоложе», — рассказал информатор издания.

До этого гендиректора ЧЭМК арестовали по уголовному делу о педофилии.

11 июня Ходоровского задержали по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации СМИ, в телефоне топ-менеджера нашли детское порно, а в его коттедже, когда туда нагрянули силовики, находилась девочка-подросток.

72-летнего гендиректора предприятия задержали в его собственном коттедже, при операции силовикам пришлось выламывать двери.

Ранее в Воронежской области соседи спасли 11-летнюю девочку от педофила.

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