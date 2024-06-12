В украинском городе дважды напали на сотрудников ТЦК

В украинском городе Хмельницком дважды напали на сотрудников ТЦК (территориального центра комплектации) во время проверки документов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В первый раз неизвестный 1984 года рождения напал на военкома с ножом, о чем сообщили в ТЦК. Во второй раз мужчина попытался избить сотрудника ТЦК руками на территории завода «Адвис».

До этого в Одессе побещали провести проверку после драки врачей и военкомов возле здания ТЦК.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.