Кусок балкона упал девушке на голову в центре Москвы

Кусок балкона жилого дома рухнул на голову проходившей мимо девушке в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на проспекте Мира. На кадрах с места происшествия видно, как часть балкона падает с высоты и приземляется на голову 25-летней девушке.

Сообщается, что у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы носа и глазниц. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, более подробной информации о состоянии девушки не поступало.

До этого в Приморье девушке на голову упал потолок лифта в жилом доме. Когда она зашла внутрь, то ощутила резкий удар по затылку. Оглянувшись назад, россиянка поняла, что ей на голову упала плита, у которой оторвались крепления с одной стороны.

Ранее салаватец упал с высоты на скамейку, встал и ушел.