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Кусок балкона упал девушке на голову в центре Москвы

В центре Москвы девушке на голову рухнул кусок балкона

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Телеграм-канал «112»

Кусок балкона жилого дома рухнул на голову проходившей мимо девушке в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на проспекте Мира. На кадрах с места происшествия видно, как часть балкона падает с высоты и приземляется на голову 25-летней девушке.

Сообщается, что у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы носа и глазниц. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, более подробной информации о состоянии девушки не поступало.

До этого в Приморье девушке на голову упал потолок лифта в жилом доме. Когда она зашла внутрь, то ощутила резкий удар по затылку. Оглянувшись назад, россиянка поняла, что ей на голову упала плита, у которой оторвались крепления с одной стороны.

Ранее салаватец упал с высоты на скамейку, встал и ушел.

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