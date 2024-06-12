На участника СВО напали охранники клуба и избили из-за танцев

Жителя Башкирии избили в местном клубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж».

По данным источника, инцидент произошел в клубе «Ретро», куда пришли два брата. Один из них решил отпраздновать в заведении не только день рождения, но и окончание контракта – мужчина служил в зоне СВО.

По словам мужчин, они весело проводили время, но в какой-то момент охранникам не понравилось то, как братья танцуют. Сначала они сделали замечание, после чего избили.

Затем именинника и его родственника вывели на улицу, где нанесли несколько ударов. На кадрах с места инцидента заметно, как конфликт с участием нескольких людей разгорается внутри клуба, после чего, уже на улице россиянин ударяет одного из посетителей. Тот падает на асфальт и не двигается, но с посторонней помощью ему удается подняться.

После произошедшего у братьев диагностировали сотрясение мозга, ссадины и гематомы. Они сняли побои и обратились в полицию.

Ранее мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки.