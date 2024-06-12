Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ввели штраф за принудительную высадку инвалидов из общественного транспорта

Путин ввел штраф за высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, нарушителям грозит штраф: для водителей — в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.

До принятия этого закона в российском законодательстве аналогичные санкции были предусмотрены за высадку несовершеннолетних лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В феврале сообщалось, что на Урале оштрафовали перевозчика, высадившего школьницу из автобуса на мороз.

Ранее на Сахалине уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами