В России ввели штраф за принудительную высадку инвалидов из общественного транспорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, нарушителям грозит штраф: для водителей — в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.

До принятия этого закона в российском законодательстве аналогичные санкции были предусмотрены за высадку несовершеннолетних лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В феврале сообщалось, что на Урале оштрафовали перевозчика, высадившего школьницу из автобуса на мороз.

Ранее на Сахалине уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса.