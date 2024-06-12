Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреливают Шебекинский городской округ

МЧС: Шебекинский городской округ попал под обстрел ВСУ

close
100%
«Белгород №1»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Белгород №1»

Шебекинский городской округ в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белгородской области.

«Ведется обстрел Шебекинский городской округ г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

12 июня губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

По его словам, эти мины очень опасны. Губернатор пообещал максимально быстро распространить видеоролики с описанием и изображением этих боеприпасов.

Также губернатор сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения не совместимые с жизнью, спасти его не удалось.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки..

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами