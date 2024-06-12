ВСУ обстреливают Шебекинский городской округ

Шебекинский городской округ в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белгородской области.

«Ведется обстрел Шебекинский городской округ г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

12 июня губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

По его словам, эти мины очень опасны. Губернатор пообещал максимально быстро распространить видеоролики с описанием и изображением этих боеприпасов.

Также губернатор сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения не совместимые с жизнью, спасти его не удалось.

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