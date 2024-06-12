Девочка впала в кому после жестокого избиения в Киргизии

Двухлетний ребенок из Киргизии попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Баткене. В больницу поступила девочка без сознания. Медики оценили ее состояние как крайне тяжелое и направили в реанимацию. Ребенок в коме находится под аппаратом ИВЛ. Врачи оперативно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Специалисты оперативно отреагировали на ситуацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об истязании. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что бабушка ребенка также обратилась в правоохранительные органы. Как полагает родственница, девочку избил 40-летний отчим. Сейчас мужчина находится в ИВС.

До этого в Красноярском крае у пьяной женщины изъяли искусанного клопами ребенка. По словам самой матери, накануне она поссорилась с сожителем и уснула под дверью своей квартиры. Внутри полицейские обнаружили беспорядок и большое количество насекомых.

Ранее учительница из Калининграда получила условный срок за истязание собственного сына.