В США задержали восемь выходцев из страны Средней Азии за связь с ИГ

В США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, фигуранты были арестованы в ходе рейдов ФБР в трех городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии.

Отмечается, что все задержанные попали на территорию Соединенных Штатов из Мексики — через южную границу страны. По меньшей мере двое из них оказались в США еще весной 2023 года.

Источники рассказали NBC, что ФБР следило за подозреваемыми несколько месяцев. Тем не менее пока уроженцам Таджикистана не предъявили обвинений, а задержание связали с нарушением иммиграционного законодательства.

При этом газета The New York Post пишет, что шестеро из восьми задержанных являются выходцами из Таджикистана, но имеют гражданство России.

По версии NYP, в ходе прослушки фигурантов агенты установили, что один из арестованных говорил о бомбах. Источники издания считают, что задержанные могли готовить теракт, подобный трагедии на Бостонском марафоне в 2013 году.

В начале июня директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в конгрессе заявлял, что Америке может грозить теракт, похожий на то, что произошел в «Крокус Сити Холле».

Ранее глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе».