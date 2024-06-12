В России заочно арестовали воюющую за ВСУ грузинскую снайпершу

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая принимает участие в боевых действиях против армии России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06.2024 года», — отмечается в электронной картотеке.

Из документа следует, что военнослужащая заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

Известно, что Иванеишвили родилась в 1995 году в Грузии. После школы поступила в вооруженные силы страны, где прошла снайперскую подготовку. Первый опыт боевых действий получила в миссии Североатлантического альянса «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году. В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение ВСУ, состоящее из грузинских наемников. Воевала против Вооруженных сил РФ на Украине. Подозревается в применении пыток к российским пленным.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал белорусского гребца, участника двух Олимпиад Павла Шурмея по обвинению в участии в статусе наемника в вооруженном конфликте в рядах ВСУ.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм снайпер из Грузии.