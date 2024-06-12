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Второму фигуранту дела Попова предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий

Второго фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

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Shutterstock

Следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, С. В. Моисееву вменяется совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий.

Сам Моисеев пока не подал апелляционную жалобу, оспаривающую его арест.

Ранее адвокат Попова Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное дело в отношении генерала могут прекратить, если он отправится в зону проведения специальной военной операции и отличится там. Статья, по которой проходит Попов, не является препятствием для отправки обвиняемого на фронт.

Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения.

Ранее генерал Попов заявил, что ничего, «кроме долгов и кредитов», у него нет.

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