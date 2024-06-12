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В Ереване на улице расстреляли криминального авторитета

В Ереване убили криминального авторитета по прозвищу «Черемушкинский Фаз»

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Global Look Press

В одном из районов Еревана неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился криминальный авторитет «Черемушкинский Фаз». Мужчина скончался в больнице, сообщает портал shamshyan.com.

Инцидент произошел на улице Шинарарнери. Правоохранители обнаружили на месте происшествия автомобиль Toyota Land Cruiser с многочисленными следами от выстрелов на лобовом стекле, а также следами крови в салоне. Иномарка столкнулась с несколькими другими машинами, что привело к массовому ДТП.

Сообщается, что водитель Toyota был госпитализирован с огнестрельными ранениями, но скончался в больнице, не приходя в сознание. По данным портала, погибший был известным криминальным авторитетом по прозвищу «Черемушкинский Фаз».

До этого азербайджанские и армянские пограничники устроили перестрелку на участке Неркин Хндзореск Сюникской области. По данным Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, перестрелка началась после того, как армянский пастух, искавший потерявшееся стадо, случайно перешел границу и оказался в Азербайджане.

Ранее в США 11-летний школьник месяц терроризировал жителей города.

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