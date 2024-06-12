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В США неизвестная порезала семь американских флагов и показала в камеру средний палец

Американка порвала семь флагов США и попала на видео

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Jefferson County Sheriff's Office

В США женщина порвала в клочья семь американских флагов, вывешенные рядом с полицейским участком. Об этом сообщает офис шерифа из округа Джефферсон в Колорадо.

Женщина, одетая в шорты, черную майку и полосатую шапку, изрезала коротким лезвием или ключами семь американских флагов, вывешенных на столбах в честь офицеров полиции, отдавших жизнь при исполнении. После этого неизвестная сделала реверанс на камеру и ушла в сторону ближайшей трамвайной остановки. Стражи порядка опубликовали получившуюся запись в соцсети X и обратились за помощью в установлении личности хулиганки.

«Незадолго до 18:00 5 июня эта девушка устроила шоу для наших камер. После продолжительного разговора с камерой наблюдения она показала нам свой самый высокий палец, чтобы дать понять, что мы — №1...Мы уверены, что она хотела бы, чтобы мы лично оценили ее работу, так что если вы поможете нам установить личность этой особы, мы позаботимся о том, чтобы она получила заслуженную награду», — заявили в офисе шерифа.

Как уточняется, американке грозит наказание за мелкое хулиганство.

Ранее трое москвичей сожгли флаг Израиля «в поддержку своего народа» и были арестованы.

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