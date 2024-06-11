Еще 40 жителей Буйнакска госпитализированы из-за загрязненной воды

Минздрав Дагестана сообщил о 127 госпитализированных с острой кишечной инфекцией из-за загрязненной воды. Об этом сообщает РИА Новости.

На стационарном лечении находится 91 человек, еще 36 пациентов уже выписаны. Большая часть остающихся в больнице (72 человека) — несовершеннолетние.

Из-за массового отравления питьевой водой возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. В отделении предприятия прошли обыски.

До этого по результатам лабораторных исследований выяснилось, что возбудителями кишечной инфекции стали дизентерия, ротавирусы и норовирусы. Кишечную инфекцию выявили более чем у 270 человек после употребления воды из-под крана.

По данным расследования, причиной вспышки кишечной инфекции стала авария на магистральном водоводе.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.