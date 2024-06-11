В России хотят наказывать составителей ЕГЭ за несовпадение заданий со школьной программой

В России планируют предусмотреть ответственность для составителей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если задания в нем не будут совпадать со школьной программой. Об этом рассказала глава Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Казакова, передает Дума ТВ.

По ее словам, выпускники сообщали ей о том, что некоторые задания в экзамене были слишком сложными из-за того, что они не сталкивались с такими во время учебы. Она уточнила, что причины этого сейчас выясняются. Возможно это было связано с отсутствием федеральных основных образовательных программ, однако, соответствующий закон был недавно принят, добавила депутат.

«Поэтому можно говорить о том, чтобы КИМы (контрольно-измерительные материалы — Прим. ред.) соответствовали тем знаниям, которые даются детям в школе. У нас есть и поручение президента [России Владимира Путина] на этот счет, и мы рассмотрим ответственность. Рособрнадзору мы такую задачу поставили, что давайте рассматривать ответственность экспертов», — заключила Казакова.

Накануне Ольга Казакова заявила, что после случаев досмотра школьников на ЕГЭ комитетом будет разработан проект по изменению процедуры проведения экзамена. По ее словам, предложения по изменениям в проведении экзамена будут внесены в весеннюю сессию и вынесены на общественное обсуждение.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, кто не сможет пересдать ЕГЭ в этом году.