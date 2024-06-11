Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят наказывать составителей ЕГЭ за несовпадение заданий со школьной программой

Депутат Казакова: задания в ЕГЭ должны совпадать со школьной программой

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В России планируют предусмотреть ответственность для составителей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если задания в нем не будут совпадать со школьной программой. Об этом рассказала глава Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Казакова, передает Дума ТВ.

По ее словам, выпускники сообщали ей о том, что некоторые задания в экзамене были слишком сложными из-за того, что они не сталкивались с такими во время учебы. Она уточнила, что причины этого сейчас выясняются. Возможно это было связано с отсутствием федеральных основных образовательных программ, однако, соответствующий закон был недавно принят, добавила депутат.

«Поэтому можно говорить о том, чтобы КИМы (контрольно-измерительные материалы — Прим. ред.) соответствовали тем знаниям, которые даются детям в школе. У нас есть и поручение президента [России Владимира Путина] на этот счет, и мы рассмотрим ответственность. Рособрнадзору мы такую задачу поставили, что давайте рассматривать ответственность экспертов», — заключила Казакова.

Накануне Ольга Казакова заявила, что после случаев досмотра школьников на ЕГЭ комитетом будет разработан проект по изменению процедуры проведения экзамена. По ее словам, предложения по изменениям в проведении экзамена будут внесены в весеннюю сессию и вынесены на общественное обсуждение.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, кто не сможет пересдать ЕГЭ в этом году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами