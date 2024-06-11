ГД приняла постановление об освобождении Семигина от должности главы думского комитета

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление об освобождении от должности главы думского комитета по делам национальностей Геннадия Семигина (»Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщается в постановлении российского парламента.

«Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета», — цитирует документ ТАСС.

В конце мая стало известно, что членами фракции СРЗП на заседании было принято решение об освобождении Семигина от поста главы комитета Госдумы по делам национальностей. В партии объяснили это ротацией. До этого Семигин попал в скандал из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в ней говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военных на поле боя. Сам Семигин назвал произошедшее взломом и диверсией, а после подал в суд на военкора и ветерана СВО Евгения Рассказова, обратившего внимание на эту публикацию.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков усомнился в правомерности действий Геннадия Семигина, подавшего в суд на военного блогера и ветерана СВО.