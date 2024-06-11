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ГД приняла постановление об освобождении Семигина от должности главы думского комитета

ГД освободила Семигина от должности главы комитета по делам национальностей

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Павел Кашаев/Global Look Press

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление об освобождении от должности главы думского комитета по делам национальностей Геннадия СемигинаСправедливая Россия — За правду»). Об этом сообщается в постановлении российского парламента.

«Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета», — цитирует документ ТАСС.

В конце мая стало известно, что членами фракции СРЗП на заседании было принято решение об освобождении Семигина от поста главы комитета Госдумы по делам национальностей. В партии объяснили это ротацией. До этого Семигин попал в скандал из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в ней говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военных на поле боя. Сам Семигин назвал произошедшее взломом и диверсией, а после подал в суд на военкора и ветерана СВО Евгения Рассказова, обратившего внимание на эту публикацию.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков усомнился в правомерности действий Геннадия Семигина, подавшего в суд на военного блогера и ветерана СВО.

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