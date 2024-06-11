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На блогера Шабутдинова заведены новые уголовные дела

В отношении блогера Шабутдинова возбуждены еще пять уголовных дел

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следствие возбудило в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова еще пять уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на следователя в Таганском суде Москвы, который просит районный суд продлить Шабутдинову арест до середины августа.

Источник рассказал, что Шабутдинов обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений.

«Также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет», — сказал следователь.

Защита просит меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 миллиона рублей.

18 апреля защита блогера обжаловала продление ареста и заморозку его счетов. До этого Таганский суд Москвы арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова и его пособника Василия Алексеева на 100 млн рублей.

20 мая сообщалось, что суд оставил Шабутдинова в СИЗО.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.

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