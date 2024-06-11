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Врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления

Терапевт Минина: ротавирусом можно заразиться не через пищу

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Depositphotos

Ротавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Вызывающий его вирус очень жизнеспособен, переносит жару и хлорирование. От отравления он в первую очередь отличается тем, что чаще люди заражаются не через продукты питания, рассказала 360.ru терапевт Ольга Минина.

Основные симптомы ротавируса – это диарея, тошнота и рвота, высокая температура до 39-40 градусов, головная боль, боль в животе, слабость.

«Ротавирус и отравление имеют схожие симптомы, но отравление обычно сопровождается рвотой и диареей именно после употребления пищи», — подчеркнула Минина.

В 80% случаев люди заражаются ротавирус из-за нарушения правил гигиены. Это касается любых бытовых ситуаций – рукопожатий, прикосновений к дверным ручкам, столовым приборам, телефонам. Также можно подхватить вирус через некипяченую воду, грязные фрукты и овощи, отметила врач.

Особенно опасен ротавирус для детей – он грозит им обезвоживанием.

«Если взрослый человек может, грубо говоря, отлежаться день или два и продолжить отдыхать как ни в чем не бывало, то ребенка следует немедленно показать врачу», – подчеркнула терапевт.

Взрослому человеку также лучше обратиться в больницу. А в случае, если он становится вялым и сонным, чувствует слишком сильную тошноту при сильной диарее – нужно срочно вызывать скорую, заключила Минина.

Ранее врач предупредила об опасных последствиях ротавируса для детей.

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