Двое рабочих погибли при падении строительной люльки в Уфе

В Башкирии люлька с рабочими сорвалась с высоты пятого этажа, два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел на строительной площадке по улице Менделеева в Уфе, четверо рабочих находились в фасадном подъемнике на высоте пятого этажа. На кадрах ролика, который сняли очевидцы, видно, как конструкция неожиданно накренилась и сорвалась вниз.

Двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. На месте работают следователи прокуратуры, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел рядом с фонтаном Дружбы народов, рабочие устанавливали сценические конструкции.

Ранее в Москве два человека пострадали при обрушении строительной люльки.