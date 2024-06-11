Суд в ЮАР арестовал активы Google за дискриминацию православного телеканала

Высокий суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) арестовал активы компании Google South Africa по делу о блокировке православного телеканала. Об этом сообщает Теlegram-канал «Последний инсайдер» со ссылкой на портал Moneyweb.

Решение о блокировке активов Google SA принято судом после того, как компания не выполнила решение о восстановлении работы канала Foundation for Orthodox Television.

«Последний инсайдер» называет это решение развитием ситуации, связанной с приговором московского суда летом прошлого года против головного Google LLC.

Глава Фонда православного телевидения Хьюго Джонстон, который и подал иск в суд, рассказал о масштабности своих требований к корпорации.

По его словам, требования исчисляются в 100 тыс. рублей в день, удваиваясь каждую неделю и достигая 700 тыс. рублей. Джонстон намерен бороться с Google как с политически мотивированной компанией.

«Последний Инсайдер» отмечает обострение «анти-неоколониальной борьбы с политически-мотивированной корпорацией Google за свободу слова».

Также канал называет важным косвенное признание Высоким судом ЮАР российской судебной системы.