97-летняя женщина получила аттестат средней школы

В США 97-летняя женщина получила аттестат об окончании средней школы, пишет издание UPI.

Как сообщают местные СМИ, 97-летней Ханне Кэтрин Коул не хватило одного балла по английскому языку, чтобы окончить школу в 1940-х годах. Женщина не стала повторно сдавать экзамен через год, так как ей нужно было выйти на работу, чтобы помогать содержать семью.

Последние несколько лет Ханна, уже будучи на пенсии, подрабатывала с учениками местной школы, которые оставались после уроков. Американка помогала им учиться читать, а руководство учебного заведения решило добавить ей тот самый недостающий балл по английскому, чтобы Коул наконец-то могла получить аттестат в торжественной обстановке.

«Это то, о чем я мечтала всю жизнь», — призналась она.

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