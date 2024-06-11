В Москве женщину госпитализировали с переломами обеих ног после ссоры с охранником бара

Москвичка пожаловалась на охранника местного бара из-за причиненных ей травм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина, по данным источника, хотела воспользоваться уборной, поэтому попыталась пройти в заведение вечером. На входе ее остановил охранник и заявил, что бар закрыт, хотя, по словам пострадавшей, внутри еще находились люди.

Несмотря на предостережение, россиянка снова попыталась зайти внутрь, но мужчина вытолкнул ее. После этого женщина не удержалась на ногах и упала.

«Диагноз – закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением и вывих стопы», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики доставили женщину в травматологию, где оказали ей всю необходимую помощь. О том, обратилась ли она в правоохранительные органы, не сообщается.

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