Россиянам напомнили об опасности сильных течений при купании в море

Сильные течения могут быть опасны для купающихся, поскольку способны унести человека в открытое море. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Также под водой возле пляжа могут находиться острые предметы или камни, которые могут причинить травмы. Перед входом в воду стоит внимательно изучить дно и оберегать ноги. Желательно носить специальную обувь для плавания», — посоветовал врач.

Он добавил, что заметив течение, не стоит плыть против него, а лучше попытаться выплыть на берег по диагонали.

До этого Неронов предупреждал, что в морскую воду могут попадать вредоносные микроорганизмы, которые вызывают у человека различные заболевания, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта и воспалительные процессы в ушах.

Существует, по его словам, и проблема загрязнения морской воды. Это актуально для развитых стран. В водоеме могут обитать бактерии, вирусы, химические вещества и другие загрязнители, отметил специалист.

Ранее отпускникам рассказали, каких животных стоит опасаться в море.