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В Японии число заражений «пожирающей плоть бактерией» бьет рекорды

В Японии число заражений гемолитическим стрептококком превысило рекорд 2023 года

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Shuji Kajiyama/AP

Число заражений в Японии гемолитическим стрептококком всего полгода превысило рекордные показатели 2023 года. Об этом сообщает агентство Киодо, ссылаясь на Национальный институт инфекционных заболеваний.

Отмечается, что болезнь при тяжелом течении может вызвать отмирание тканей рук и ног, за это возбудитель прозвали «бактерией, пожирающей плоть». По данным журналистов, с начала 2024 года подтверждено 977 случаев заражения, а за последний месяц выявлено 176 случаев. При этом за весь 2023 год зафиксировали 941 случай, что было самым большим числом с начала подобных наблюдений в 1999 году.

В публикации уточняется, что наибольшее число заражений среди японских префектур зафиксировано в Токио (145 случаев за полгода).

Причины роста заражений пока точно не установлены.

До этого директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов объяснил, как передается стрептококковая инфекция.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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