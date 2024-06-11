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Москалькова призвала обсудить бесплатный проезд родственникам раненых военных

В ГД призвали обсудить бесплатный проезд к госпиталям для родственников военных

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме, призвала депутатов Госдумы обратить внимание на предложения о введении бесплатного проезда к госпиталям для родственников военных, которые были ранены во время военной операции. Ее слова передает ТАСС.

В аппарат уполномоченного поступают предложения рассмотреть вопрос о бесплатном проезде к госпиталям родственникам раненых, рассказала Москалькова. «Посмотрите, пожалуйста», — сказала она, выступая с докладом.

Это потребует денежных средств, подчеркнула омбудсмен, однако нет важнее задачи, чем поддержать тех, кто стоит на защите суверенитета, заключила она.

До этого Москалькова заявила, что следит за тем, чтобы посылки российским военнослужащим в украинском плену доставлялись им. Она отметила, что получает видеоподтверждения о том, что они дошли.

В 2023 году Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приступили по договоренности к взаимной передаче пленным вещей и посылок из дома.

Ранее Москалькова рассказала Путину об улучшении ситуации с защитой прав человека.

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