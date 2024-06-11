Врач рассказал, какую опасность для человека может представлять морская вода

В морскую воду могут попадать вредоносные микроорганизмы, которые вызывают у человека различные заболевания, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта и воспалительные процессы в ушах. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Существует и проблема загрязнения морской воды. Это актуально и для развитых стран. Вода в море может быть загрязнена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями, что может вызвать инфекции или другие заболевания при контакте с ними», — отметил Неронов.

Также он сообщил, что некоторые обитатели моря, такие как морские ежи, медузы и некоторые виды рыб, могут быть опасными для человека.

Перед тем как отправляться купаться в незнакомое место, особенно, если оно находится в тропиках, врач посоветовал внимательно изучить фауну, которая там обитает. В случае контакта с морскими существами следует обратиться за медицинской помощью, добавил специалист.

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