Психолог объяснила, как защищать свои личные границы на работе

Сотрудникам важно уметь деликатно говорить «нет» и защищать свое эмоциональное состояние, чтобы отстоять свои личные границы в рабочем коллективе. Об этом RuNews24 рассказала преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук.

По ее словам, стоит также проанализировать свои чувства и потребности, чтобы понять, где заканчиваются ваши личные границы и начинаются границы других людей. В коллективе стоит выстраивать открытую коммуникацию с четким выражением конкретики и без психологических игр. Эксперт уточнила, что к таким играм относятся манипуляция, скрытая агрессия, унижение, оскорбления и сплетни.

«Если вы сталкиваетесь с такими прецедентами, нужно вовремя устанавливать рамки взаимодействия или просто прекратить поддерживать такие модели поведения, не вступая в диалог. Кроме того, развитие умения отстаивать личные границы включает в себя умение управлять стрессом, это может быть достигнуто через проявление эмпатии, когда мы начинаем понимать собеседников и их мотивы», — заключила Зеленчук.

Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова до этого говорила, что переработки, постоянное напряжение и перегрузка информацией могут спровоцировать эмоциональное выгорание, а также привести к отсутствию мотивации.

Ранее психолог объяснила, как соцработникам избежать выгорания.