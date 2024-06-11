Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как защищать свои личные границы на работе

Психолог Зеленчук: сотрудникам важно научиться защищать личные границы на работе

close
100%
Freepik

Сотрудникам важно уметь деликатно говорить «нет» и защищать свое эмоциональное состояние, чтобы отстоять свои личные границы в рабочем коллективе. Об этом RuNews24 рассказала преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук.

По ее словам, стоит также проанализировать свои чувства и потребности, чтобы понять, где заканчиваются ваши личные границы и начинаются границы других людей. В коллективе стоит выстраивать открытую коммуникацию с четким выражением конкретики и без психологических игр. Эксперт уточнила, что к таким играм относятся манипуляция, скрытая агрессия, унижение, оскорбления и сплетни.

«Если вы сталкиваетесь с такими прецедентами, нужно вовремя устанавливать рамки взаимодействия или просто прекратить поддерживать такие модели поведения, не вступая в диалог. Кроме того, развитие умения отстаивать личные границы включает в себя умение управлять стрессом, это может быть достигнуто через проявление эмпатии, когда мы начинаем понимать собеседников и их мотивы», — заключила Зеленчук.

Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова до этого говорила, что переработки, постоянное напряжение и перегрузка информацией могут спровоцировать эмоциональное выгорание, а также привести к отсутствию мотивации.

Ранее психолог объяснила, как соцработникам избежать выгорания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами