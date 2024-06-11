Отпускникам рассказали, каких животных стоит опасаться в море

Некоторые обитатели моря, такие как морские ежи, медузы и некоторые виды рыб, могут быть опасными для человека. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Они могут быть ядовитыми и укусить купальщика. Это может вызвать болезненность в месте укуса, раздражение кожи, аллергическую реакцию или даже серьезные осложнения», — рассказал Неронов.

Перед тем как отправляться купаться в незнакомое место, особенно, если оно находится в тропиках, он посоветовал внимательно изучить фауну, которая там обитает. В случае контакта с морскими существами следует обратиться за медицинской помощью, заключил специалист.

До этого Неронов предупреждал, что на пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Кроме того, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

Он также напомнил, что опасность для человека представляют ультрафиолетовые лучи, которые могут серьезно навредить кожным покровам.

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