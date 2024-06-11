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Трое рабочих упали со строительных лесов на ВДНХ

360: трое рабочих упали на асфальт с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ

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Shutterstock/slexp880

Трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчины упали прямо на асфальт. Инцидент произошел рядом с фонтаном Дружбы народов. В этот момент рабочие устанавливали сценические конструкции.

На место прибыли машины скорой помощи. Других подробностей, в том числе информации о состоянии здоровья пострадавших, не приводится.

В декабре сообщалось, что в Ярославле возле детской поликлиники строительные леса обрушились на прохожих, пострадал ребенок, мальчика госпитализировали.

В том же месяце в Кудрово Ленинградской области рабочий, гражданин Узбексиатана, упал со строительных лесов с высоты трех метров. Медики не смогли спасти пострадавшего. Местные СМИ отмечали, что рабочий упал по собственной неосторожности.

Ранее мужчину насквозь пронзил металлический прут на стройке, но он остался жив.

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