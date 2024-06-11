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В Польше за диверсии и саботаж арестованы 10 человек

Премьер Польши Туск: за диверсии и саботаж арестованы 10 человек

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках встречи с главами регионов заявил, что 10 человек в стране были арестованы по обвинению в саботаже и диверсиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы должны быть готовы очень много работать в области безопасности <...> не может быть другого приоритета для центрального правительства, для власти, для Европейского союза или для региональных государственных и местных органов власти, кроме широко понимаемой безопасности», — поделился Туск.

За последнее время в Польше произошло несколько крупных пожаров. В частности сгорел крупный торговый центр, автобусный парк, была повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, крупный пожар на свалке химических отходов.

До этого Туск заявил, что к взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше не причастны «внешние силы».

Взрыв на оборонном предприятии произошел 10 июня в городе Скаржиско-Каменна. После взрыва начался пожар.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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