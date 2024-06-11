Потолок рухнул на голову россиянке в лифте жилого дома

В Приморье девушке на голову упал потолок лифта в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 11 июня, когда россиянка возвращалась домой и решила воспользоваться лифтом, чтобы добраться до нужного этажа. Когда девушка зашла внутрь, она ощутила резкий удар по затылку. Оглянувшись назад, она поняла, что ей на голову упал потолок, у которого оторвались крепления с одной стороны. При этом двери лифта резко закрылись.

Пострадавшей помогли выйти из замкнутого пространства соседи, которые вызвали лифт на первом этаже. По словам девушки, после произошедшего у нее болит голова и появился ушиб, а управляющая компания не отвечает на звонки.

«Я буду разбираться с этим. А что, если бы там ехал ребенок? В нашем подъезде живет много детей. Боюсь представить!» — заявила пострадавшая, передает Telegram-канал.

Ранее в Татарстане из-за отключения электричества рухнул лифт.