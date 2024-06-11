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В Оренбурге вагнеровец, осужденный за убийство девушки, вернулся домой и зарезал мать друга

В Оренбурге осужденного бойца ЧВК «Вагнер» посадили за повторное убийство

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Оренбурге осужденный за убийство девушки боец ЧВК «Вагнер» вернулся с зоны боевых действий и получил новый срок за еще один эпизод расправы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, мужчина сначала ранил соседа ножом, после чего зарезал мать друга. После расправы мужчина, убегая от сотрудников полиции, выпрыгнул из окна четвертого этажа.

В итоге его приговорили почти к 18 годам колонии строгого режима.

До этого Бугульминский городской суд Республики Татарстан приговорил бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Кузьмина к восьми годам лишения свободы за убийство. По данным суда, конфликт произошел на почве ревности. Находясь в квартире своей подруги, мужчина в алкогольном опьянении избил ее, а потом нанес ей семь ножевых ударов. После этого обвиняемый покинул квартиру, а женщина скончалась от поученных травм.

Ранее в Орловской области задержали бывших бойцов ЧВК «Вагнер», ставших членами ОПГ.

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