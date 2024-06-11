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Экс-знатоку «Что? Где? Когда?» Новикову вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ

Экс-адвоката Илью Новикова заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывшего адвоката и знатока игры «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

Суд установил, что 3 апреля 2022 года уехавший из РФ Новиков дал интервью на YouTube-канале, в котором озвучил фейковую информацию о действиях российской армии в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По версии следствия, в своих действиях экс-адвокат руководствовался «политической ненавистью».

Отмечается, что Новикова не только приговорили к лишению свободы, но также лишили права заниматься адвокатской деятельностью и запретили ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после освобождения из колонии.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Новиков с 2021 года живет и работает в Киеве. После начала спецоперации заявил о вступлении в ряды теробороны ВСУ. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, затем МВД России объявило его в розыск.

Ранее признанная иноагентом актриса обвинила Россию в своем алкоголизме.

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