На Украине уничтожили 80% тепловой электрогенерации

На Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает ТАСС.

«80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены», — заявил глава государства.

По его словам, в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы - еще 4 ГВт.

11 июня Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети на территории Украины.

Портал LB.ua со ссылкой на источники ВСУ писал, что ускоренные темпы, с которыми Вооруженные силы России уничтожают энергетику Украины, ведут к настоящей катастрофе, которая произойдет еще до начала отопительного сезона.

11 июня глава Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. По его словам, отключения света будут длиться по восемь-десять часов ежедневно, а бесперебойной подачи электричества украинцы дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

Ранее Шмыгаль раскрыл, какая сумма необходима на восстановление Украины.