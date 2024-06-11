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Мужчину спасли благодаря его собаке, пробежавшей несколько км, чтобы позвать на помощь

Inside Edition: американца, попавшего в ДТП, спасли благодаря его собаке, позвавшей помощь

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Shutterstock/Alfredo Cecchi

В США попавшего в ДТП мужчину спасли благодаря его собаке, пробежавшей несколько километров, чтобы позвать на помощь, пишет Inside Edition.

Как сообщают СМИ, Брэндон Гарретт ехал на автомобиле в лесной лагерь со своими четырьмя собаками, когда не справился с управлением и перевернулся. Одна из собак американца смогла выбраться из машины и пробежала несколько километров до палатки, в которой был брат мужчины.

Тот понял, что с родственником что-то случилось, поэтому позвонил в полицию, рассказав, что Брэндон так и не добрался до конечной точки, и офицеры приступили к поискам. Шериф, который обыскивал местность с дрессированной собакой, услышал, как кто-то кричал о помощи. Это был Гаррет, который лежал в нескольких метрах от своей машины в окружении остальных питомцев.

После этого мужчину доставили в больницу на вертолете, где ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Китае появились автоматы по продаже кошек и собак, возмутившие людей.

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