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Красноярцев предупредили об опасности встречи с медведями

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за медведей в городе

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Наталья Рожкова/Наш город Красноярск/VK

Режим повышенной готовности ввели в Красноярске из-за появления медведей в черте города. Об этом сообщила газета «Городские новости».

Как отмечает газета, за последние две недели медведей видели несколько раз в районах СНТ.

Полицейским и сотрудникам министерства экологии Красноярского края предстоит патрулировать территорию города межведомственными группами. При обнаружении опасных животных они должны защитить местных жителей, в том числе с использованием оружия.

Чаще всего медведи выходят из леса в поисках еды, особенно для них привлекательны свалки неподалеку от дачных участков, отметили в администрации города.

Руководитель главного управления по делам ГО, ЧС и ПБ Александр Нестеров призвал местных жителей ответственно относиться к соблюдению правил утилизации пищевых отходов, чтобы снизить риск появления опасных животных на территории Красноярска.

3 июня на Сахалине медведь напал на мужчину на дачном участке.

Ранее в США медведь напал на пенсионерку в ее доме.

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