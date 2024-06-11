Ребенок попал в больницу с переломом позвоночника после тренировки на батуте

Девочка из Москвы попала в больницу после прыжков на батуте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Люблино. Пострадавшая пришла в спортивный центр на тренировку, но в какой-то момент неудачно упала во время выполнения элемента. После произошедшего у шестилетнего ребенка появились боли в спине, наблюдались проблемы с дыханием.

На следующий день ситуация не улучшилась, поэтому девочку отвезли в больницу. Там специалисты диагностировали пострадавшей компрессионный перелом позвоночника. Ближайшее время спортсменка будет ходить в корсете.

Как сообщили родители девочки, о плохом самочувствии ребенок сразу сказал тренеру, но от ее слов отмахнулись и сказали продолжать заниматься. После тренировки женщина сказала родителям, что ничего серьезного не произошло, и объяснила, как вправлять позвонки, если в этом будет необходимость.

Директор заведения поделился своей версией. По его словам, спортсменка потерла спину и продолжила занятие. Мужчина не исключает, что повредить спину девочка могла в другом месте. Тем не менее тренер отстранена от работы. Известно, что она является олимпийской чемпионкой.

Родители планируют обратиться в суд.

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